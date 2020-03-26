Какие закуски можно приготовить на день рождение

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Именины каждого человека являются важным торжеством, которое не стоит забывать и праздновать. Этот праздник станет поводом собрать близких друзей и родных, и вдоволь повеселиться, отметив ещё один год взросления.

Вместе с весельем и радостью встреч, для организатора праздника возникает несколько важных задач. Многие идут по пути наименьшего сопротивления, и попросту выбирают кафе и рестораны, но что если количество гостей превышает 3-4 человека, а выбрасывать тысячи на ресторан нет возможности? В таком случае стоит всё же задуматься о домашних посиделках или поездке на природу.

Главной задачей в этом случае будет приготовление закусок, ведь редко какое торжество проходит без употребления алкогольных напитков, а к благородному алкоголю нужны такие же закуски. Чтобы упростить вам эту задачу, и избавить от длительных поисков подходящих рецептов, мы подобрали несколько интересных вариантов горячих и холодных закусок, которые станут прекрасным украшением вашего праздничного стола.

Лучшие фуршетные закуски на день рождения

Перед началом приготовления каких-либо блюд, стоит обдумать будущее меню, и подобрать оптимальный набор блюд для торжества. Так вы не только упростите подготовку к приготовлению, вы сможете предварительно рассчитать и подобрать продукты.

Не стоит забивать стол только горячими и холодными блюдами, поскольку без закусок он будет пуст и однообразен. Именно поэтому стоит позаботиться о наличии самых разнообразных закусок, которые дополнят вкусный напитки, и основные блюда.

Какие закуски холодные закуски приготовить на именины?

Начать подбор блюд стоит именно из холодных закусок, поскольку они очень просто готовятся, и практически не требуют предварительного приготовления компонентов — просто нарезаете компоненты, и объединяете их в нужном порядке.

Самые популярные холодные закуски на день рождения:

Рулеты из лаваша. Самый простой, и очень вкусный вариант для праздничного стола, который позволит разнообразить ваше меню. Лаваш станет отличной основой для разнообразных блюд, вам стоит лишь подобрать, или придумать собственную начинку. Для рулета можно использовать самые разнообразные смеси — от классических салатов (крабовый, с куриной грудкой, оливками и ананасами), до уникальных вариантов наполнения, которые вы можете придумать сами. Просто подберите подходящие компоненты, или используйте остатки мяса, яиц, свежих овощей после нарезки салатов. Тарталетки с начинкой. Основание можно как купить, так и сделать самому из песочного, слоеного теста, или лаваша. Тарталетки являются простой и недорогой закуской, при этом достаточно красивой и оригинальной. Большинство используют смесь грибов, куриной грудки, оливок и сыра, но вы можете изменить набор компонентов. Канапе. Классикой любого застолья являются бутерброды, но лучше всего украшать стол именно при помощи канапе, поскольку это более изящный и изысканный вариант этого блюда. Канапе могут быть мясными, рыбными, овощными, поэтому вы сможете угодить этим блюдом всем гостям. «Наполеон» с сыром и ветчиной. Солёные тортики станут настоящим украшением праздничного стола в день рождения. В качестве основы для этого блюда прекрасно подойдёт слоёное бездрожжевое тесто, а для начинки приготовьте смесь сыра, ветчины, ананасов, чеснока, сливок и варёного яйца. Форму вы выбираете сами, поэтому перед выпеканием основания сделайте вырезку нужной формы. После того как «коржи» будут готовы, начинайте укладку начинки, оставшуюся стружку можно использовать для наружного украшения наполеона. Для завершения поставьте закуску в холодильник на 1-2 часа (минимум 30-40 минут, если у вас нет времени) для пропитки. Блинные роллы. Просто, вкусно, красиво — именно так можно охарактеризовать блинные роллы. Для начинки лучше всего подойдёт рыбное ассорти, красная икра, картофельное пюре, зелень, сметана и сливочное масло. Сделайте однородную массу из картофеля, масла и сметаны, и намазывайте её на блины. Для начинки нарежьте рыбное филе тонкими полосками и уложите его посередине листа, после чего заверните блинчик рулетом. Перед подачей нарежьте рулетики и подавайте как классические суши. Фаршированные помидоры. Сочное, и достаточно лёгкое блюдо, которое станет великолепным вариантом для дня рождения. Для начала извлеките внутренности у томатов, и приступайте к приготовлению начинки. Идеальным вариантом будет творожная или сырная масса с зеленью и чесноком. Такой вариант будет достаточно острым, сочным и питательным, и отлично подойдёт в качестве закуски. Блинный торт. Ещё один рецепт холодных закусок для стола на именины из блинов, но в этом случае вам не нужно делать практически ничего особенного — подготовьте любую начинку торта, и напеките блинов. Многие используют не обычное блинное тесто, а добавляют в него фарш из печени, или измельчённую зелень, в зависимости от выбранной начинки.



Это прекрасная подборка холодных закусок, которые не заберут у вас слишком много времени при приготовлении, но доставят массу удовольствия вашим гостям. Если же у вас действительно нет ни одной свободной минуты, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Заказать еду на любой вкус для собственного дня рождения можно всегда здесь.

Какие закуски горячие закуски приготовить на день рождения

Холодные закуски это несомненно хорошо, но стоит подумать и о чем-то более питательном. На столе будет пусто без горячих закусок, поэтому мы подобрали для этого несколько интересных вариантов:

Жульен в булочке. Классический вариант блюда готовиться в специальных горшочках, но это не очень удобно при большом количестве приглашенных. Лучшим вариантом станет жульен в булочке — порционный вариант в виде горячей закуски, для поедания которого даже тарелка не нужна. Булочки можно купить, или приготовить самому, на ваш выбор. Рецепт самого жюльена неизменен — грибы, куриное мясо, лук, сыр, специи и зелень, только в качестве ёмкости вы будете использовать булочки, запекая их в духовке.

Мясной рулет. Несмотря на простое название, это горячее блюдо достаточно вариативное — в качестве основы для рулета можно использовать практически все виды мяса. В зависимости от собственных предпочтений, подберите любимый вид мяса (курица, индейка, свинина), не более 1 кг на порцию рулета. Для начинки можно использовать чернослив, овощную смесь, зелень и специи. Для начала вам придётся разделить мясо таким образом, чтобы у вас получился максимально большой цельный кусок, после чего его нужно будет хорошо отбить. Так вы сможете сделать рулет более мягким, и устранить жёсткие волокна. Для мяса птицы лучше подойдёт начинка из шпината, лука, чеснока и тёртого сыра, в случае со свининой и говядиной можно использовать только чернослив. После того как вы приготовите массу для начинки, выложите её на отбитое мясо, и заверните в рулет. Для фиксации можно воспользоваться нитками, или фольгой. Помните, птица требует дополнительного увлажнения, поэтому нужно сделать сочную начинку, или поливать рулет белым вином в процессе выпекания.

Фаршированные шампиньоны. Один из классических вариантов горячих закусок, который к тому же очень прост в приготовлении. Подберите несколько крупных грибов (4-5 штук, в зависимости от количества гостей), промойте их и оставьте подсыхать. Удалите ножки и измельчите их. Добавьте ветчину, колбасу или куриную грудку, сметану, твёрдый сыр и чеснок, специи по вкусу. Начинка должна быть достаточно плотной, поскольку в процессе приготовления сыр должен расплавиться. Каждую оставшуюся шапку гриба наполните начинкой, и запекайте в духовке до готовности.

Конечно же, это не все виды горячих закусок для праздничного стола, но эти варианты наиболее просты в приготовлении, и не обременят вас длительной готовкой. Не стоит сосредотачиваться только на холодных и горячих закусках, оставьте место на столе и для основных блюд и напитков. Так ваш стол будет более разнообразным, и сможет приятно удивить всех гостей.

Евгений Счастливый