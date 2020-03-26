Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский предпринял попытку остановить распространение коронавируса

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Сторонники и волонтеры Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Вадима Войтановского начали разносить по квартирам пожилых жителей Центрального района продукты первой необходимости.

Таким образом Вадим Войтановский намерен минимизировать опасность их заражения коронавирусом — пенсионеры входят в группу риска этого заболевания, и Минздрав рекомендует им пока не выходить из дома.

Поквартирные обходы граждан пенсионного возраста, проживающих в Центральном районе, начали проводить силами «Фонда Войтановского». Фонд носит имя главы совета депутатов муниципального образования Лиговка-Ямская Вадима Войтановского, он является его учредителем. Фонд осуществляет свою деятельность на протяжении почти 20 лет.

База жителей Центрального района пенсионного возраста была наработана волонтерами Фонда в прошлые годы. Наиболее активно работа велась в 2019 году — для всех желающих проводились бесплатные автобусные экскурсии, оказывалась юридическая помощь, а также распространялись продуктовые наборы.

В связи с эпидемией коронавируса в Фонде было принято решение вернуться к практике распространения продуктовых наборов среди пожилого населения. Однако если в прошлом году продукты бесплатно раздавали в нескольких специально отведенных для этого местах, теперь волонтеры сами приносят их непосредственно домой к пожилым жителям.

Согласно мировой статистике, наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом люди в возрастной категории от 65 лет. Накануне в Москве мэр Сергей Собянин даже «запретил» таким гражданам выходить из дома сроком до 14 апреля. Разнося продукты по квартирам пенсионеров, волонтеры Фонда просят их лишний раз не выходить из дома, чтобы не заболеть.

В Петербурге, как и в других городах и странах, уже появилось много групп и общественных объединений граждан, которые в условиях пандемии стараются помогать своим пожилым соседям: ходить в магазин за покупками, выгуливать собак и т.д. Таким образом, стараниями волонтеров «Фонда Войтановского» и других неравнодушных горожан в Петербурге удастся сдержать количество заболевших коронавирусом жителей.

Готовиться информационное сообщение для жителей с просьбой воздержаться от посещения мест общего пользования.

Источник: Пресс-служба Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская