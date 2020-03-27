Рубальская призвала людей быть сознательными после истории с Лещенко 

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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, что отправилась проверяться на коронавирус сразу после сообщений о болезни Лещенко. В интервью радио Sputnik она уточнила, что никто из врачей ей не звонил и не предлагал пройти тест на вирус, это решение она сознательно приняла сама.

"Как только я узнала, что Лещенко заболел, сама пошла к врачам и прошла тест на коронавирус. У меня тест отрицательный. Мне ничего лишнего говорить никто не должен, я сама сознательная и сама пошла к врачам", – рассказала Рубальская.

У 78-летнего Льва Лещенко ранее был диагностирован коронавирус. Певца госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке, где лечат от COVID-19. На данный момент его состояние стабилизировалось.

Ларисе Рубальской пришлось провериться на коронавирус из-за того, что они вместе с Лещенко принимали участие в съемках передачи "Привет, Андрей". Даже если тест у нее не выявил следов вируса, ей все равно придется провести две недели в карантине дома, поскольку последствия заражения могут проявиться не сразу.

Как ранее сообщало радио Sputnik, в России зафиксировано 840 случаев заражения COVID-19. Еще около 140 тысяч человек находятся под наблюдением медиков.

В мире число инфицированных превысило 462 тысячи, а число скончавшихся 21 тысячу человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/