/Общество/

Рубальская призвала людей быть сознательными после истории с Лещенко 

Поэтесса Лариса Рубальская  рассказала, что отправилась проверяться на коронавирус сразу после сообщений о болезни Лещенко. В интервью радио Sputnik она уточнила, что никто из врачей ей не звонил и не предлагал пройти тест на вирус, это решение она сознательно приняла сама. 

 

 "Как только я узнала, что Лещенко заболел, сама пошла к врачам и прошла тест на коронавирус. У меня тест отрицательный. Мне ничего лишнего говорить никто не должен, я сама сознательная и сама пошла к врачам", – рассказала Рубальская. 

 У 78-летнего Льва Лещенко ранее был диагностирован коронавирус. Певца госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке, где лечат от COVID-19. На данный момент его состояние стабилизировалось. 

 Ларисе Рубальской пришлось провериться на коронавирус из-за того, что они вместе с Лещенко принимали участие в съемках передачи "Привет, Андрей". Даже если тест у нее не выявил следов вируса, ей все равно придется провести две недели в карантине дома, поскольку последствия заражения могут проявиться не сразу. 

 Как ранее сообщало радио Sputnik, в России зафиксировано 840 случаев заражения COVID-19. Еще около 140 тысяч человек находятся под наблюдением медиков. 

 В мире число инфицированных превысило 462 тысячи, а число скончавшихся 21 тысячу человек. 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

В отношении заместителя начальника следственного отдела МВД возбуждено уголовное дело о взяточничестве в значительном размере

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

В Туапсинском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа

В Геленджике следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибла пожилая женщина

По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры руководитель организации привлечен к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего