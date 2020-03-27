Автобусы не надо ждать на остановках!

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В Новороссийске вводятся ограничения на пассажирские перевозки. Давайте побудем эти дни дома!

В целях недопущения распространения инфекции, вызванной коронавирусом на территории Российской Федерации, на основании постановления главы (губернатора) Краснодарского края от 26.03.2020 №172 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения? новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», с 28 марта 2020 года будет снижен выпуск общественного транспорта. Итак, до особого распоряжения, но не менее чем до 5 апреля 2020 года, общественный транспорт в муниципальном образовании город Новороссийск, осуществляющий пассажирские перевозки по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок, будет работать в следующем режиме: «утро» с 5:00 до 9:00, «день» с 12:00 до 14:00, «вечер» с 17:00 до 21:00.

Дополнительно рекомендуем воздержаться от использования транспорта общего пользования в указанный период.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск