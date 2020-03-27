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Ликвидатор сравнил коронавирус с Чернобылем 

У катастрофической аварии на Чернобыльской АЭС есть общие черты с пандемией коронавируса, но также есть и одно ключевое различие. О нем рассказал радио Sputnik ликвидатор аварии в Чернобыле, председатель Союза "Чернобыль" Москвы Владимир Монахов.

 

 Авария на Чернобыльской атомной электростанции и пандемия коронавируса имеют глобальное влияние на всю планету, и в этом они похожи, считает Владимир Монахов. И у той, и у другой проблемы есть тысячи жертв, но дальше начинаются различия, уверен ликвидатор.  Главное из них – это степень угрозы, которую вирус несет окружающему миру. 

 "Ситуации можно сравнить в каких-то вопросах, а в каких-то нет. Коронавирус, как и Чернобыль, действует, как нейтронная бомба, которая уничтожает все живое. Но единственное, с чем нельзя сравнить, так это с воздействием на природу и животных. Никто не говорит, что коронавирус действует на животных, птиц или растения. На флору и фауну он никак не действует, пока только люди заболевают. Все-таки авария в Чернобыле поразила все живое, а не только человека", – напомнил ликвидатор.     

В настоящий момент в 199 странах насчитывается 465 915 случаев заражения коронавирусом. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-19.   

 Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в 1986 году. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли или существенно сократили свою жизнь из-за этой аварии 4000 человек. Также сотни тысяч получили серьезную дозу радиации, что негативно сказалось на здоровье. 

 

Источник:  https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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