Владимир Синяговский: В Новороссийске принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой города-героя Новороссийска Игорем Дяченко. На встрече обсудили ряд актуальных городских вопросов.

Игорь Алексеевич рассказал депутату о мерах принимаемых службами города по предупреждению распространения коронавируса в городе-герое. Многие предприятия оперативно перевели своих работников на удаленный режим работы.

Подготовлен для карантинных мероприятий обсерватор в Широкой балке. Введены ограничения на пассажирские перевозки. В больницах сделаны запасы необходимых медикаментов. 812 новороссийцев вернулись в марте месяце из поездок за границу. Большинство из них находятся на самоизоляции. Депутат Госдумы и глава города Новороссийск обратились к жителям города-героя соблюдать установленные нормы на этот особый период, быть внимательными к окружающим и проявить заботу о старшем поколении.

Также на встрече прошел разговор о проблемах дольщиков КЖС. Введено конкурсное управление. Составлен реестр дольщиков и кредиторов. Обсуждается дорожная карта по дострою проблемных объектов. Работа ведется во взаимодействии с прокуратурой города.

Владимир Ильич передал главе города Новороссийск обращения граждан по стройкам объектов жилищного строительства в селе Мысхако, а также жалобы населения на качество работы регионального оператора по уборке ТБО. Вопросы будут отработаны управлениями администрации и приняты меры по устранению выявленных нарушений.