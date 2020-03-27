Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 будет перенесен на 8 июня, ОГЭ-2020 – на 9 июня

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Срок начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня. Такие решения готовятся Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля.

Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня, сдавать экзамен планируют около 797 тысяч человек. Проведение основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона девятиклассников.

В настоящее время готовятся проекты приказов Минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году. Проект нового расписания экзаменов будет в ближайшие дни направлен в региональные органы управления образованием вместе с разъяснениями по организации работы в связи с переносом сроков государственной итоговой аттестации.

Источник: Рособрнадзор