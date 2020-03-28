На Шаумянском перевале строят мосты и укрепляют подпорные стены

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На Шаумянском перевале в Туапсинском районе ведется капитальный ремонт дороги. На двух участках строят мосты и укрепляют подпорные стены. Для транспорта введено реверсивное движение, организованное с помощью светофора.

Работы ведутся на участках 100+300 км и 100+650 км. Возводят два железобетонных моста, длина одного - 33 метра, а ширина – около 14 метров, протяженность другого – почти 46 метров, ширина - без малого 13 метров. Новые сооружения позволят расширить дорогу, а значит, разгрузить движение. Параллельно строители укрепляют две подпорные стены. Уже забурены все сваи для мостов, залит первый ригель для одного моста, начали ростверк для подпорной стены номер два, рассказали представители генподрядной стройорганизации. Согласно планам, работы завершатся к сентябрю.

Член комитета по транспорту и строительству Государственной Думы, депутат Владимир Синяговский отметил, что плановый капитальный ремонт Шаумянского перевала очень важен, так как перевал это альтернативная дорога до Туапсе со стороны Краснодара, Апшеронска и Майкопа.