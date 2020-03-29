Фонд «Наше будущее» начинает консультировать социальных предпринимателей по вхождению в реестр

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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» с 6 апреля 2020 года начинает консультирование по вопросам вхождения в реестр социальных предпринимателей.

Для получения консультации предприниматели могут обратиться на горячую линию: +7 (800) 333-68-78 (звонок из всех регионов бесплатный) с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Напомним, что летом 2019 года был принят закон о социальном предпринимательстве. В нем дается определение такому виду деятельности и выделяются критерии, по которым предприятие можно отнести к социальному. В 2020 году прием заявлений на получение статуса «социальное предприятие» осуществляется в два потока: до 1 марта и до 1 мая. С 2021 года ежегодно заявления будут приниматься до 1 мая. Подтверждать статус социального предприятия необходимо ежегодно.

Получение особого статуса в будущем даст право на получение мер поддержки, которые в настоящее время разрабатываются правительством для социальных предприятий.

Также обращаем внимание, что Фонд «Наше будущее» подготовил наглядные брошюры о том, как вступить в реестр социальных предпринимателей. В них содержится информация о том, какие существуют критерии социально-предпринимательской деятельности и какие документы необходимо подготовить. Наглядные инструкции представлены в пяти файлах: первый – общая информация для всех категорий, остальные – подробная информация по каждой категории. Брошюры, а также таблица с перечнем уполномоченных органов в регионах, которые осуществляют прием документов, размещены на портале «Новый бизнес».

Также Фонд «Наше будущее» подготовил онлайн-помощник «Вступаем в реестр СП: легко!», который позволяет социальным предпринимателям понять, смогут ли они получить такой статус: http://www.nb-fund.ru/sewizard/.