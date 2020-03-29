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Владимир Синяговский: Надо помочь старшему поколению пережить это трудное время...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский обсудил с главой города-курорта Горячий ключ Александром Кильганкиным меры, принимаемые службами муниципалитета по борьбе с распространению коронавируса.

Глава города сообщил, что все учреждения здравоохранения перешли на карантинный режим, сделали запас необходимых медикаментов и крови, провели инструктаж медперсонала.

Проводится разъяснительная работа по соблюдению режима самоизоляции гражданами, прибывающими из-за границы. 

Все культурные, спортивные и школьные мероприятия отменены. Парки максимально закрыты. Проводят патрулирование в местах массового отдыха на природе.

Значительно сокращено движение транспорта.

Депутат отметил необходимость обратить внимание на группы риска, в первую очередь на пожилых граждан. "Соцработникам нужно побывать у каждого дома. И помочь им пережить это трудное время," - попросил Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Общество

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