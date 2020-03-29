Владимир Синяговский: Надо узаконить такое понятие как "гостевые дома"...

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Депутату Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Владимиру Синяговскому поступило коллективное обращение жителей Геленджика, а также малых сел Новороссийска с просьбой помочь сохранить единственный источник доходов от содержания гостевых домов.

По словам обратившихся, это связано с запретом на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. В частности, индивидуальные жилые дома, используемые под услуги размещения отдыхающих, надлежит перевести в нежилые, а затем привести «гостиницы» в соответствие всем требованиям законов, что, по мнению оказывающих такие услуги людей, собственникам частного сектора практически невозможно. И главное, как быть с постоянной регистрацией хозяев домов, ведь при переводе в нежилое они лишаются единственного жилья. Под обращением подписались владельцы гостевых домов на Черноморском побережье Краснодарского края.

По словам Владимир Синяговского, в принятых поправках не учли такой формы размещения туристов как "гостевой дом". А перевод домов в разряд гостиниц напрямую скажется на росте цен на услуги, что ударит по бюджету отдыхающих туристов и может привести к их оттоку.

В Госдуме уже создана рабочая группа по решению этого вопроса. «Надеюсь, что инициатива будет принята до начала курортного сезона», - заметил в заключении разговора депутат.