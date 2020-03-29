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В Анапе мобильные группы проверяют общепит

С сегодняшнего дня в Краснодарском крае вступило в силу постановления губернатора Кубани о временном приостановлении деятельности предприятий общепита,за исключением работы в режиме доставки и реализации товара на вынос.

Мобильные группы из специалистов управления торговли администрации города-курорта Анапа проверяют, как соблюдается предписание главы региона. В настоящее время нарушений не выявлено, предприниматели проявляют сознательность, понимая, что мера временная и обусловлена необходимостью комплексного противостояния распространению коронавирусной инфекции.

В случае обнаружения нарушений мобильные группы вызовут представителей полиции и Роспотребнадзора, деятельность предприятия будет через суд приостановлена на три месяца.

Источник: Пресс-служба администрации города-курорта Анапа

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Категория: Новости / Общество

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