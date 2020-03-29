Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви призвал верующих не подвергать опасности себя и окружающих

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Митрополит Московский и всея Руси Корнилий обратился к христианам Русской Православной Старообрядческой Церкви в связи с распространением коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса призываю чад Церкви Христовой усилить молитвы. Хочу также отметить, что недопустимо легкомысленное отношение к своему здоровью и жизни, поскольку это дар Божий. Не надо пренебрегать советами врачей. Следует относиться с пониманием к распоряжениям властей об ограничении и запрещении проведения массовых мероприятий, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Призываю христиан ответственно и внимательно относиться к своему самочувствию, соблюдать меры профилактики, при недомогании немедленно обращаться за медицинской помощью. При появлении симптомов заболевания призываю воздержаться от посещения храма до выздоровления. Священнослужителям предписываю обеспечить дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции.