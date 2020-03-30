В Гулькевичском районе прокурор объявил предостережение работодателю о недопустимости нарушения закона

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Прокуратура Гулькевичского района по обращению работников ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что работодатель в нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля 2020 года планировал оставить коллектив сотрудников без сохранения заработной платы.

При этом Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нербочих дней" установлено, что с 30 марта по 5 апреля 2020 года нерабочие дни, с сохранением за работниками заработной платы.

Кроме того, за нарушения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического режима предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В целях предупреждения правонарушений руководителю предприятия направлено предостережение, которое исполнено, за работниками на указанное время сохранена заработная плата.

Источник: Прокуратура Краснодарского края