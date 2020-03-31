 Побег из мегаполиса: куда бегут богатые россияне от коронавируса

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Богатые россияне бегут из мегаполисов, где ввели карантин или режим самоизоляции. Куда они прячут семьи, и почему в этой ситуации деньги решают не все, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала "Дайджест российской и зарубежной недвижимости" Михаил Морозов.

Коронавирус передается при близких контактах с другими людьми и города-миллионники для него – это что-то вроде "магазина сладостей", где глаза от предложения разбегаются. Чтобы не стать его жертвой, рекомендуется избегать массовых скоплений людей, а лучше вовсе изолироваться. Самым лучшим способом такой изоляции является побег "к черту на куличики", которым воспользовались российские богачи, рассказал Михаил Морозов.

"Можно наблюдать некую тенденцию на то, что представители богатых слоев общества пытаются увести семьи из крупных мегаполисов. Это делается, чтобы ограничить круг общения и снизить вероятность заражения. Количество запросов на дорогую и элитную недвижимость, простите за выражение, у черта на куличиках, где таковая есть, увеличилось", – рассказал эксперт по недвижимости.

Однако в условиях коронавируса деньги решают не все, отметил Михаил Морозов. В интервью радио Sputnik он уточнил, что не все богатые россияне смогут найти идеальные места, чтобы переждать пандемию коронавируса.

"Люди спрашивают, но предоставить им такое жилье, которое они хотят, практически нет возможности, поскольку нет таких предложений. Люди ищут уединенное жилье в глубинке, но с массой потребительских характеристик, которые им нужны, чтобы жить в тех условиях, в которых они жили раньше. Грубо говоря, за 100 километров от МКАД элитного, но уединенного жилья найти нельзя", – уверен Михаил Морозов.

Сбежать в дорогой замок или остров за границей тоже не получится, поскольку Россия прекратила авиасообщение со всем остальным миром. К тому же коронавирус распространился минимум на 177 стран. В такой ситуации лучше всего не искать безопасное место, а самоизолироваться там, где вы сейчас находитесь.