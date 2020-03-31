Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края

/Общество/

Уважаемые земляки и гости нашего края!

Сегодня я принял решение ввести в крае карантин. Сейчас это единственный способ избежать массового распространения вируса на территории нашего региона. Понимаю, изменить привычный ход жизни нелегко. Мы лишаемся возможности общаться с друзьями, близкими, коллегами. Ходить в кино, парки, на детские площадки. Одним словом, жить обычной повседневной для нас жизнью. Но я призываю вас быть сильными и терпеливыми. На кону стоят наши жизни, жизни всех, кто нам дорог. Я также понимаю, какие экономические последствия последуют, мы к ним готовимся.

Но сейчас на первом месте – спасение людей. Каждого из вас. Ведь вирус все равно пройдет, а жизнь должна продолжиться.

Поэтому вся система здравоохранения края переведена в режим полной готовности. Мы переоборудуем медицинские учреждения, закупаем необходимые лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких. Развернуто дополнительно 3,5 тысячи коек.

Но даже самая современная медицина не справится с массовым заражением без вашей помощи. Все в наших руках, все в ваших руках. Либо вирус одолеет нас, либо мы победим его.

Я прошу каждого из вас победить свои желания пойти куда бы то ни было. Останьтесь дома, ограничьте любые контакты, выходите на улицу только при крайней необходимости, соблюдайте все меры предосторожности.

Убедительно прошу вас, уважаемые земляки и гости края, внимательно отнестись к моим словам, к моему обращению, призыву. Прошу вас прекратить контактировать друг с другом, а значит сберечь друг друга, сберечь наш край.