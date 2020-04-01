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В Краснодаре обсудили контроль за соблюдением карантина в регионе. Судя по картинке Кубань-24, в зале собрали больше 10 человек. К сожалению, не используется опыт селекторных совещаний Президента страны. Вновь большой сбор на Красной, 35. Кстати, второй за первый день карантина.

Хотя тема безусловно важнейшая. Как будут работать мобильные группы — решали на селекторном совещании с участием руководителей департаментов, краевых министров и представителей силового блока. Вице-губернатор Сергей Пуликовский поручил сформировать отряды самоконтроля. В них войдут казаки, полиция и общественники. На местах необходимо определить маршруты и составить списки людей. Их задача — возвращать беспечных граждан по месту проживания.

«Вчера Госдума рассмотрела ужесточение работы в связи с коронавирусом, внесены изменения в КоАП. Действительно, там сильное ужесточение, вплоть до 90 дней закрытия работы предприятия, если это будет на территории муниципального образования. Очень большие штрафы, которые выносятся и физическим, и юридическим лицам», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Пуликовский.

«Активизирована работа по проверке лиц, подлежащих самоизоляции, по исполнению ограничительных мер. На сегодняшний день обращаюсь ко всем руководителям территориальных органов, к руководителям муниципальных образований: прошу оказать помощь в отработке лиц, которые на сегодняшний день проходят карантин по месту проживания», — сказал замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

Мобильные группы и отряды самоконтроля должны быть обеспечены необходимой защитой — масками, спецкостюмами и антисептическими средствами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта ввели карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-sergej-pulikovskij-poruchil-sformirovat-otryady-samokontrolya