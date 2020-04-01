Владимир Синяговский: Не смотря на пандемию, вопросы граждан надо решать...

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На одном из приемов, проходившем в Геленджике, к Владимиру Синяговскому обратились жители с.Дивоморское с вопросом об оказании содействия в установке сигнальных столбиков на опасных участках трассы ведущей к селу.

Необходимость их установки обусловлена высокой аварийностью, зачастую с летальными исходами.

Тогда депутат Госдумы обещал изучить вопрос и приложить максимум усилий для его решения.

На сегодняшний день вопрос прошел согласование в министерстве транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодарского края, работы включены в план, выполнение ожидается во втором квартале текущего года.

«Не смотря на пандемию мирового масштаба, мы должны решать вопросы граждан, с которыми они к нам приходят. Тем более, когда эти обращения пересекаются с национальными проектами. Данный случай, это безопасность дорожного движения, безопасность людей, а снижение аварийно-опасных участков и смертности в результате ДТП, это одни из целей нац.проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Мы должны слышать жителей и говорить им спасибо за неравнодушие и активную позицию», резюмировал Владимир Синяговский.