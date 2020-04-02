В Новороссийске полицейские проводят профилактические мероприятия в рамках операции "Неформал"

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В целях недопущения формирования в молодежной среде неформальных объединений антиобщественной направленности и профилактике вовлечения детей и подростков в деятельность деструктивных религиозных и иных организаций, в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года на территории обслуживания Управления МВД России по городу Новороссийску проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Неформал».

Правоохранители проводят ряд разноплановых мероприятий направленных на выявление и профилактику противоправных проявлений в молодежной среде, а также совместно с представителями общественности участвуют в целевых рейдах по проверке мест концентрации молодежи с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей, в том числе допускающих нарушения карантинного режима.