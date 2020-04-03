Юрист объяснил, нужно ли ужесточать наказание за пиратский контент

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Решить проблему с пиратским контентом поможет не увеличение штрафов, а принцип неотвратимости наказания, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, профессор РГАИС, директор юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго.

В России могут сократить сроки удаления пиратского контента и ввести новые штрафы за отказ это сделать. Ужесточение антипиратского законодательства готовят в Минкульте. Напомним, на фоне распространения коронавируса многие кинотеатры приостановили свою деятельность, крупные премьеры переносятся в интернет, и растет количество пользователей онлайн-кинотеатров.

Существующее положение дел в сфере интеллектуальной собственности не требует изменений в законодательстве, считает Антон Серго.

"У нас есть проблемы, связанные с исполнимостью и применимостью наказаний. В сфере дорожного движения даже сравнительно небольшие штрафы достаточно быстро целые регионы сделали в меру законопослушными просто в силу неотвратимости наказания. Применительно к интернету решение вопроса неотвратимости наказания решило бы проблему без необходимости увеличивать размер наказания, санкций и прочего", – рассказал доктор юридических наук.

Сейчас все стороны оказываются одинаково довольно существующим положением в сфере интеллектуальной собственности, отметил эксперт.

"Правообладатели довольны, что у них есть законодательство, инструменты блокировки пиратских ресурсов, они всегда отчитываются об объемах пиратских сайтов, которые они закрыли и заблокировали. Сами пираты довольны, потому что ушли в теневую нишу и знают, что их никто не будет трогать – с точки зрения закона они заблокированы навсегда. Пользователи довольны, потому что знают, где можно получить платный, качественный, легальный контент, а где достаточно легко добраться до пиратского контента", – считает Антон Серго.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/