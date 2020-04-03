Телефоны горячих линий, связанных с коронавирусной инфекцией

/Общество/

№ п/п Наименование учреждения телефон 1 Министерство здравоохранения Краснодарского края 8(800)200-03-66 круглосуточно 2 Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 8 (918) 677-49-89, 8 (861) 255-11-72. В будние дни с 9.00 до 18.00 3 Единый телефон горячей линии администрации Краснодарского края. 8(800)707-07-11 круглосуточно 4 Горячая линия министерства ГО и ЧС Краснодарского края (ГКУ КК "Безопасный регион") 8(861)298-16-52 5 Многоканальный телефон министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. 8(861)992-57-17

Выдача спецпропусков

Транспорт

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 02.04.2020 № 241 "О выдаче пропусков на транспортные средства (спецпропусков) на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края.

Государственные органы или органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края подают в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края предложения (заявки) о получении пропусков на транспортные средства для передвижения по территории Краснодарского края.

Министерство в кратчайший срок выдает спецпропуск нарочно уполномоченному представителю заявителя, обратившегося за получением спецпропуска.

На территориях муниципальных образований Краснодарского края определены должностные лица, наделенные полномочиями на подписание и выдачу спецпропусков (Приложение 3).

Физические лица

Государственные органы или органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края подают в министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края предложения (заявки) о получении пропусков на физических лиц для передвижения по территории Краснодарского края.

Министерство в кратчайший срок выдает спецпропуск нарочно уполномоченному представителю заявителя, обратившегося за получением спецпропуска.