/Общество/

Телефоны горячих линий, связанных с коронавирусной инфекцией

 

№ п/п

Наименование учреждения

телефон

1

Министерство здравоохранения Краснодарского края

 

8(800)200-03-66

круглосуточно

2

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

 

8 (918) 677-49-89,

8 (861) 255-11-72.

В будние дни с 9.00 до 18.00

3

Единый телефон горячей линии администрации Краснодарского края.

8(800)707-07-11

круглосуточно

4

Горячая линия министерства ГО и ЧС Краснодарского края (ГКУ КК "Безопасный регион")

8(861)298-16-52

5

Многоканальный телефон министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

8(861)992-57-17

 

Выдача спецпропусков

Транспорт

         Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 02.04.2020 № 241 "О выдаче пропусков на транспортные средства (спецпропусков) на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края.

         Государственные органы или органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края подают в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края предложения (заявки) о получении пропусков на транспортные средства для передвижения по территории Краснодарского края.

Министерство в кратчайший срок выдает спецпропуск  нарочно уполномоченному представителю заявителя, обратившегося за получением спецпропуска.

          На территориях муниципальных образований Краснодарского края определены должностные лица, наделенные полномочиями на подписание и выдачу спецпропусков (Приложение 3).

 

Физические лица

 

         Государственные органы или органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края подают в министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края предложения (заявки) о получении пропусков на физических лиц для передвижения по территории Краснодарского края.

      Министерство в кратчайший срок выдает спецпропуск  нарочно уполномоченному представителю заявителя, обратившегося за получением спецпропуска.

 

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Категория: Новости / Общество

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