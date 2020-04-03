Телефоны горячих линий, связанных с коронавирусной инфекцией
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№ п/п
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Наименование учреждения
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телефон
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1
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Министерство здравоохранения Краснодарского края
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8(800)200-03-66
круглосуточно
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2
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Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
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8 (918) 677-49-89,
8 (861) 255-11-72.
В будние дни с 9.00 до 18.00
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3
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Единый телефон горячей линии администрации Краснодарского края.
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8(800)707-07-11
круглосуточно
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4
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Горячая линия министерства ГО и ЧС Краснодарского края (ГКУ КК "Безопасный регион")
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8(861)298-16-52
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5
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Многоканальный телефон министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
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8(861)992-57-17
Выдача спецпропусков
Транспорт
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 02.04.2020 № 241 "О выдаче пропусков на транспортные средства (спецпропусков) на период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края.
Государственные органы или органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края подают в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края предложения (заявки) о получении пропусков на транспортные средства для передвижения по территории Краснодарского края.
Министерство в кратчайший срок выдает спецпропуск нарочно уполномоченному представителю заявителя, обратившегося за получением спецпропуска.
На территориях муниципальных образований Краснодарского края определены должностные лица, наделенные полномочиями на подписание и выдачу спецпропусков (Приложение 3).
Физические лица
Государственные органы или органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края подают в министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края предложения (заявки) о получении пропусков на физических лиц для передвижения по территории Краснодарского края.
Министерство в кратчайший срок выдает спецпропуск нарочно уполномоченному представителю заявителя, обратившегося за получением спецпропуска.