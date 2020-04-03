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Глава Новороссийской епархии обратился к прихожанам

Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност записал видеообращение, в котором попросил прихожан соблюдать рекомендации по нераспространению коронавирусной инфекции.

Он призвал сохранять благоразумную осторожность и по возможности отказаться от посещения храмов в эти дни.

- Старшее поколение прошу отнестись с пониманием и не пренебрегать призывом святейшего патриарха Кирилла временно ограничиться домашней молитвой. В первую очередь ради любви к своим ближним, - подчеркнул епископ.

Порядок богослужений в храмах Новороссийска меняться не будет. Каждый верующий вправе сам принимать решение о посещении службы в эти дни.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Общество

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