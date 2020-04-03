Владимир Синяговский: К ограничительным мерам необходимо подойти со всей ответственностью...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский подчеркнул что ограничительные меры, принятые в Краснодарском крае, необходимы.

На примере Туапсинского района, он отметил работу по организации отрядов мобильного самоконтроля, на территории муниципалитета нести службу будет нести около 400 человек. Это сотрудники МВД, Росгвардии, казаки, депутаты городских и сельских поселений, представители общественности. Рейдовые группы будут дежурить в дневное и ночное время. На дорогах для контроля карантинного положения, сотрудниками ГИБДД развернуты посты .

Так же в районе, людям попавшим в группу риска, пожилым, людям с ограниченными возможностями оказывают помощь волонтеры. Добровольцы осуществляет доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

На ежедневной основе ведется работа по дизинфекции парков, скверов, остановок общественного транспорта, тротуаров. Минимум раз в день с помощью дезинфицирующих средств обрабатываются подъезды лестничные клетки и лифты.

В свою очередь Владимир Синяговский призывает граждан Туапсинского района не выходить из дома без особой необходимости. К ограничительным мерам необходимо подойти со всей ответственностью.