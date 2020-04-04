Школьникам придется учиться летом? Мнение эксперта

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Отсрочка окончания учебного года будет зависеть от каждого региона, от того, как быстро там перешли на дистанционное обучение. Отсрочка в основном ударит по ребятам, которые оканчивают 9 и 11 классы, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора Городского просветительского центра г. Москвы Андрей Лукутин.

Ранее учебу школьников в летний период допустил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. По его словам, Минпросвещения постарается завершить учебный год в установленные сроки, но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

"Каждый регион был очень по-разному подготовлен к тому, чтобы одномоментно, резко перевести всех школьников всех учителей на дистанционное обучение. Это зависело и от технической составляющей, и во многом – от готовности самих учителей и детей. Очная дидактика отличается от цифровой. Отсрочка окончания учебного года будет зависеть от каждого региона. Все максимально постараются отнять наименьшее время у детей от летних каникул. Отсрочка окончания учебного года в основном сильно ударит по ребятам, которые оканчивают 9 и 11 классы", – рассказал Андрей Лукутин.

Сейчас главное, чтобы дети занимались в спокойной не нервозной обстановке, чтобы перестройка не сказались на них психологически.

"Когда дети уходят на трехмесячные каникулы, в сентябре раскачка происходит довольно долго. Сейчас другая ситуация – нельзя на улицу, ты в четырех стенах. И сейчас как никогда важна роль учителя, классного руководителя. Они "успокаивают" морально и психологически не только своих воспитанников, но и их родителей", – считает Андрей Лукутин.

По словам Андрея Лукутина, эта ситуация позволяет проверить профессионализм учителей. То, насколько они готовы перестраиваться и работать в непределенных условиях.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/