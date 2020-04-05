Кредитные каникулы могут испортить кредитную историю?

/Общество/

На прошедшей неделе депутаты Госдумы приняли ряд законопроектов позволяющих бизнесу выжить в условиях карантина. В частности были приняты поправки в деятельность ЦБ России.

По словам депутата Государственной думы Владимира Синяговского принятые поправки направлены на возможность дать гражданам решать свои финансовые проблемы в сегодняшней непростой ситуации.

«Поправки были подготовлены согласно поручению Президента РФ предоставить так называемые «кредитные каникулы» гражданам, ИП и субъектам МСП.

В связи с эпидемиологической угрозой мы все должны соблюдать режим самоизоляции, что вносит серьёзные трудности в работу банковской сферы. Это касается, в том числе, и выполнения кредитных обязательств, как юридическими, так и физическими лицами. Для решения проблемы предлагается установить льготный период, предусматривающий отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Согласно предлагаемым мерам для заемщиков, заключивших кредитные договоры. Предусматривается возможность обратиться к кредитору в любое время, не позже 30 сентября 2020 года с требованием о приостановлении платежей по кредиту на определенный самим заемщиком срок.

Принятые нами поправки актуальны, и отвечают нуждам граждан. Впрочем, буквально сразу же возникли определённые сложности с реализацией Закона. И дело тут не в правовых механизмах… Целый ряд кредитных организаций «пугают» предпринимателей и заёмщиков тем, что воспользовавшись правом на «кредитные каникулы» они, якобы испортят свою кредитную историю, что в дальнейшем отразится на возможности получения кредитов. На, мой взгляд, такая практика совершенно недопустима. Сегодня мы должны думать не о собственной коммерческой выгоде, а о том, как поддержать людей, попавших в непростую ситуацию по независящим от них обстоятельствам. Кроме того, своими неправомерными действиями эти кредитные организации дискредитируют и ставят под сомнение слова Президента и решения Правительства, создают социальную напряженность в обществе«, — подчеркнул он.

Источник: http://gosnovosti.com/2020/04/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA/