В Госдуме прокомментировали закон о туристической деятельности в условиях пандемии

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Предложения Президента должны быть реализованы. Депутат Государственной думы Владимир Синяговский о законе регламентирующем деятельность туроператоров и туристических организаций:

«Особо хотелось бы отметить, что принятый нами законопроект № 931192-7 регламентирует не только правовые отношения граждан в банковской сфере, но распространяется и на деятельность туроператоров и туристических организаций. Эти поправки, прежде всего, направлены на защиту граждан от угрозы распространения коронавируса, а также на поддержку туристического бизнеса в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической опасностью.

Что имеется в виду? Многие граждане заранее приобрели туры в страны посещение, которых на сегодняшний день ограничено или прекращено. Законопроект предполагает право на полный возврат средств внесённых на счёт туроператора за путёвки. Кроме того, понимая какая финансовая и организационная нагрузка ложится на субъекты туристического бизнеса, определены меры по его поддержке. В том числе, для туроператоров предусматривается изменение сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также использование фондов для возврата средств по каждому проблемному направлению.

Однако, как и в случаях с кредитными организациями, некоторые представители туристического бизнеса используют любые лазейки для того чтобы не возвращать полученные средства. Это тормозит, а в некоторых случаях и дискредитирует работу законодательных и исполнительных органов власти. Ставит под сомнение слова Президента, который поручил нам принять экстренные меры по поддержке граждан в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Считаю, такое положение недопустимым и требующим вмешательства соответствующих контрольных инстанций.»

Источник: http://gosnovosti.com/2020/04/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0/