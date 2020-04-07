В профсоюзе учителей ответили на критику дистанционного обучения 

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Родителям российских учеников стоит сосредоточиться на поиске способов обучать своих детей на дому, а не искать виновных в сложностях к доступу к платформам дистанционного обучения. Как рассказал радио Sputnik учитель русского языка и права, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий, виновных в сбоях тоже найдут, но сейчас не это главное.

В начале недели в России наблюдались проблемы с доступом к порталам для дистанционного обучения школьников. Сложности с подключением были зафиксированы на таких площадках, как "Российская электронная школа" (РЭШ), "Учи.ру", "Яндекс.Учебник", и "Дневник.ру".

Причиной сбоев стал массовый переход российских школьников на дистанционное образование из-за пандемии коронавируса. Всеволод Луховицкий в интервью радио Sputnik рассказал, что продолжить обучение учителей заставили, а вот условия подготовить не смогли.

"Мы должны заниматься, поскольку нам это указали. Мне не может не выполнять свои должностные обязанности. Но надо понимать, что у кого-то это может получиться, а у многих нет. В ситуации, когда это не получается, не надо говорить, что кончился мир, что над нами издеваются. Все оказались в совершенно дикой ситуации. Когда она закончиться, вероятно, надо будет выяснять, кто в этой ситуацию нас поставил. Это надо будет сделать из соображения справедливости", - считает учитель русского языка.

Переход на дистанционное образование - это вынужденная мера, на которую пришлось пойти из-за пандемии коронавируса. На 7 апреля в России уже зафиксировано 7497 случаев заражения этим смертельным вирусом, а число погибших от заболевания увеличилось до 58.

На данный момент все ограничительные меры из-за коронавируса продлены в России минимум до 30 апреля.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/