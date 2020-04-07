Эксперт объяснил, почему вырастут цены на продукты

Причины для роста цен на продовольствие есть, но точные прогнозы сейчас делать нельзя, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

Крупнейшие поставщики продуктов питания хотят пересмотреть закупочные цены на ряд товаров, в частности на кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыбу. Рост составит от 5 до 20%, сообщили СМИ со ссылкой на "Руспродсоюз".

"Причины для повышения цен есть, они в инфляции издержек, помимо курса валют. Курсы валют, казалось бы, не влияют на те или иные продукты, но, если разобраться, они влияют практически на все. По хлебу могут быть импортные улучшители, которые добавляют для хлебопечения, различные компоненты, запчасти, пекарное оборудование могут быть импортными. Плюс ко всему, есть экспортная цена зерна, которая в рублевой оценке резко выросла и которая давит на рынок. К этому добавились еще последние коронавирусно-кризисно-санитарные причины. Так или иначе, во многих субъектах федерации ограничительные меры не слишком сильно способствуют облегчению перемещения товаров и грузов, а значит, растут издержки транзакционные", – рассказал Леонид Холод.

Леонид Холод отметил, что продовольственные цены растут чуть быстрее инфляции, а цены на самые базовые продукты растут быстрее, чем все остальные продовольственные цены. Кроме того, уже началась посевная кампания, от которой также зависят цены.

"Посевная пока идет неплохо, если будет идти хорошо, цены всего производного зерна, бобовых, масличных, особо стремиться вверх не будут, будут сдерживаться ожиданием хорошего урожая", – рассказал Леонид Холод.