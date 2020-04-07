 Названы последствия повышенного спроса на собак во время пандемии

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В период распространения коронавируса россияне активнее стали разбирать животных из приютов. У этого положительного явления могут быть нежелательные последствия, предупредила в интервью радио Sputnik директор Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.

На фоне пандемии коронавируса зоозащитники отметили, что россияне стали активно разбирать животных из приютов. Питомцы помогают справиться со стрессом и одиночеством, которые могут возникнуть во время самоизоляции. Но есть опасность, что после карантина животное окажется снова в приюте или, в худшем случае, на улице, рассказала в интервью радио Sputnik директор Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.

"Берут чаще кошек, чем собак. Но может получиться так, что после карантина люди наиграются или поймут, что это им не подходит. Каждый куратор, каждый приют отдают животное по договору и должны следить за судьбой пристроенного животного. Мы не исключаем риски совсем безответственных людей, которые молча выбросят животное на улицу. Но задача куратора – максимально узнать будущего хозяина, чтобы быть уверенным, что подопечный окажется в ответственной семье", – рассказала Светлана Сафонова.

Она исключила вероятность что, что кто-то может взять собаку из приюта, чтобы получить возможность гулять вместо самоизоляции.

"По закону сейчас мы можем гулять с собаками не дальше 100 метров от дома, особо не нагуляешься. Хоть 15 собак возьми, все равно будете гулять в 100 метров от дома. Да и кураторы не будут отдавать людям собак с такой целью, по разговору всегда понятно, серьезно ли настроен человек", – рассказала Светлана Сафонова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/