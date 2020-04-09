Tele2 расширила зону бесплатной доставки комплектов подключения в Краснодарском крае и Республике Адыгее

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Мобильный оператор Tele2 расширил зону бесплатной доставки интернет-магазина и увеличил количество населенных пунктов, где клиентам доступны услуги курьера. Например, теперь заказать на дом комплект подключения оператора можно в Белореченске, Кропоткине, Тихорецке, Армавире, Кореновске и других.

Чтобы сделать заказ в интернет-магазине оператора достаточно перейти по ссылке krasnodar.tele2.ru/shop и выбрать необходимый тарифный план и номер телефона. Курьер доставит SIM-карту на дом абонента в течение 1-2 дней с 09:00 до 18:00. Клиент может выбрать удобный для себя трехчасовой интервал. Для оплаты и активации SIM-карты необходимо скачать приложение ID.Abonent, доступное для операционной системы iOS или Android.

В период самоизоляции оператор фиксирует рост востребованности услуг интернет-магазина. Так с 30 марта по 6 апреля число заказов комплектов подключения на дом в Краснодарском крае и Республике Адыгее выросло в 9 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

В интернет-магазине Tele2 посетители могут выбрать номер телефона, подходящий тарифный план, а также подключить дополнительные опции и услуги. Чтобы сэкономить время при получении комплекта подключения, клиенты могут внести свои паспортные данные сразу при оформлении покупки на сайте.