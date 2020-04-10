Отделения Почты России в Краснодарском крае продолжат работу

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В период нерабочих дней отделения Почты России на Кубани будут открыты для посетителей. Клиентам будет предоставлен весь перечень услуг.

В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений Почты России на Кубани будет скорректирован для городских и центральных районных отделений муниципальных образований - они будут открыты пять дней в неделю (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 либо с 8.00 до 18.00). Режим работы сельских почтовых отделений не изменен. Почтальоны края будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию также без изменений.

Источник: http://pochta.ru