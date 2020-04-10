Осужденные ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю обмениваются с родственниками видеописьмами

/Общество/

Администрация исправительной колонии №6 УФСИН россии по Краснодарскому краю организовала для осужденных возможность записи видеообращений к своим родственникам и иным близким людям.

Теперь поздравления с праздниками, слова любви и поддержки, самые наилучшие пожелания осужденные могут высказать не только в обычных письмах или по таксофонному аппарату. Чтобы записать видеообращение, осужденному необходимо подать соответствующее заявление на имя начальника колонии, где указываются данные лица, которому предназначено обращение, и адрес его проживания.

Видеозапись проходит на базе действующей в учреждении студии кабельного телевидения «TV-6», после чего созданный файл переносится на CD-диск, который администрация ИК №6 затем направляет по адресу, указанному в заявлении осужденного.

Известно, что любые социальные отношения действуют по принципу обратной связи, поэтому родственники и близкие осужденных ИК №6 тоже имеют возможность направить в адрес учреждения CD-диск со своим видеообращением. После прохождения требуемой обязательной цензуры администрация организует для осужденного просмотр такого ролика.

Возможность обмена видеописьмами положительно сказывается на поддержании социально-полезных связей осужденных и стимулирует их к правопослушному поведению.

Источник: http://www.23.fsin.su/