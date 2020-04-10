В Приморье снова заработали салоны красоты и парикмахерские

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Чтобы этого добиться, владелица салона красоты "Teperikova" во Владивостоке Алеся Теперикова создала петицию на тему открытия салонного бизнеса и обратилась напрямую к губернатору.

Петиция собрала около семи тысяч подписей и получила широкую огласку. В течение шести дней ей пришел личный ответ от губернатора, и удалось добиться решения.В интервью радио Sputnik владелица салона Алеся Теперикова рассказала, как ей это удалось.

"Петицию я создавал со своим юристам. Мы предложили разрешить работу парикмахерских. Внесли пояснения, что запись клиентов будет осуществляться только в режиме онлайн, что в помещении расстояние между креслами будет не менее 1,5 метров. Мы предложили, что на входе в помещение сотрудникам и клиентам будет изменяться температура, выдаваться маска, обрабатываться раствором руки и на ноги одеваться одноразовые бахилы. После каждого клиента будет происходить обработка места обслуживания, и все инструменты будут дезинфицироваться согласно нормам СанПиН. Все расходные материалы будут одноразовые, индивидуальны для каждого клиента", рассказала Алеся Теперикова.

Владелица салона Teperikova объяснила, почему можно возобновить работу салонов красоты.

"Работа в бьюти-индустрии не несет за собой какого-то массового скопления людей один мастер, один клиент. В 2019 году был ужесточены санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и режиму работы организаций, оказывающих парикмахерские и косметичкие услуги", рассказала Алеся Теперикова.

Алеся Теперикова добавила, что функционируют все салоны красоты Приморского края, кроме тех, которые находятся в торговых центрах, в местах массового скопления и которые не имеют отдельного входа

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/