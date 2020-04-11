Сочинскую таможню присоединят к Краснодарской в октябре текущего года

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С 1 октября 2020 года в структуре таможенных органов Южного региона произойдут изменения. Сочинская таможня будет реорганизована путём присоединения к Краснодарской таможне.

Соответствующий приказ был подписан 27 марта текущего года руководителем ФТС России Владимиром Булавиным. Решение принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.

Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП Адлер и МАПП Адлер будут переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.

При этом административные функции, связанные с совершением таможенных операций и проведении таможенного контроля перейдут в ведение Краснодарской таможни. Таможенным постам будут присвоены новые ведомственные коды: - 10309210 – Сочинский центральный таможенный пост Краснодарской таможни; -10309212 – отдел таможенного оформления и таможенного контроля №2 Сочинского центрального таможенного поста Краснодарской таможни; - 10309220 – таможенный пост Аэропорт Сочи Краснодарской таможни; -10309230 –таможенный пост ЖДПП Адлер Краснодарской таможни; - 10309240 –таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни.

Предстоящее реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы таможенных органов, повысит качество таможенного администрирования. Несмотря на то, что с 1 октября регионы деятельности Краснодарской таможни расширятся, это не скажется на эффективности таможенного контроля и сроках таможенного оформления.

Источник: http://yutu.customs.ru/