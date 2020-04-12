Россиянам грозит скрытая беда: кредитные каникулы не спасут

/Общество/

Санкции со стороны банков рано или поздно настигнут должников. На прошедшей недели на заседании фракционной группы партии "Единая Россия" депутат Госдумы Владимир Синяговский обратил внимание коллег и представителей Правительства на многочисленные дополнительные условия, выставленные банкам при рассмотрении заявлений на кредитные каникулы.

Роста просроченной задолженности по кредитам населения на 10% ожидает и президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Он оговаривается, что если должным образом заработает запущенный властями механизм кредитных каникул, то к концу года число должников с просрочкой вырастет лишь на 0,5-0,7 млн человек. Однако банки явно не торопятся предоставлять своим клиентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией, отсрочку: по данным ЦБ, пока удовлетворяется лишь 15% от всех заявок клиентов на предоставление им каникул. При таком раскладе, объем просроченной задолженности в стране к концу года вырастет в два раза, а счет нарушителей пойдет на десятки миллионов, предупреждают эксперты.

Кризис ударит, прежде всего, по заемщикам с действующими необеспеченными кредитами, общим числом 27,5-27,6 млн человек. Примерно у каждого пятого кредит находится на просрочке, это около 5-5,2 млн клиентов, уточнил Мехтиев. Если придерживаться базового прогноза по развитию ситуации, а механизм кредитных каникул заработает так, как от него ожидают, то количество должников по итогам года не превысит 5,5-5,7 млн человек, добавил глава НАПКА. При этом, по его оценке, в денежном выражении просроченная задолженность не превысит 803 млрд рублей, прибавив за год максимум 10% против снижения в 3,6% по итогам прошлого года.

Закон о кредитных каникулах для россиян, с отсрочкой платежей на срок до шести месяцев, вступил в силу 3 апреля. Воспользоваться им можно при условии доказанного сокращения дохода на 30% по сравнению с показателем 2019 года. Размер уже взятого кредита при этом не должен превышать 250 тысяч рублей для потребкредитов, 100 тысяч рублей для кредитных карт, 600 тысяч рублей для кредитов на покупку автомобиля и 1,5 млн рублей для ипотечных. В эти жесткие лимиты не укладывается большая доля займов, которые приходятся на жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.

По расчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), потенциально под кредитные каникулы могут попасть 49% ипотечных кредитов, 72% кредитов наличными и 45% автокредитов. Однако реальность видится несколько иной. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, за период с 20 марта по 7 апреля банки, рассмотрев 76 тысяч заявлений граждан о реструктуризации займов в связи со снижением дохода из-за пандемии, удовлетворили только 11 тысяч (15%): 9 тысяч по потребительским и 2,5 тысячи по ипотечным кредитам.

«К концу года уровень просроченной задолженности вырастет в два раза и достигнет 20%, - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - В целом почти 60% российских заемщиков уязвимы. Большинство из них, а это десятки миллионов граждан, едва ли выполнит свои обязательства перед банками. Вводимый властями механизм позволит лишь отсрочить тотальные неплатежи, но не устранит угрозу».

Период кредитных каникул позволит несколько улучшить статистику, ведь населению не придется обслуживать кредиты. А вот по прошествии шести месяцев официальная отчетность резко испортится, поскольку массовых дефолтов обремененных долгами физлиц избежать не удастся, рассуждает старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Кто-то останется без работы, кому-то урежут зарплату, и так далее. Удивительно, недоумевает собеседник «МК», что даже сейчас банки продолжают обзванивать людей и предлагать им кредиты.

Очевидно, что пока не возобновится рост реальных доходов населения, проблему его высокой закредитованности не решить путем ужесточения требований к заемщикам, говорит топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. С одной стороны, отмечает эксперт, ЦБ последовательно повышает нормативы рисков для банков, и одновременно банки неприкрыто «закручивают гайки» по отношению к клиентам. О том, чтобы кардинально смягчить последствия от мартовского шока для людей – пока речи нет. Между тем, мы стоим на пороге повальных банкротств частных лиц, которые все чаще будут обращаться к услугам микрофинансовых организаций и разного рода ростовщиков- нелегалов. Ожидается, что до конца весны около 10 млн россиян потеряют работу. Многие из них будут не в состоянии рассчитаться по ранее взятым кредитным обязательствам. Почти 5% трудоспособного населения окажется в разгар кризиса без гроша в кармане.

При этом в России накоплены колоссальные резервы в виде, прежде всего, средств Фонда национального благосостояния; настала пора распечатать эту кубышку, рассуждает Лобода. Государство, в свою очередь, не спешит спасать россиян, воздерживаясь от предоставления прямых выплат. Но если власти не готовы в этот сложный период давать на руки населению «живые» деньги, как в некоторых других странах (США Гонконг), то хотя бы могли разрешить не платить банкам в 2-3 ближайших месяца «долговые», что явно облегчило бы жизнь миллионам российских семей, обремененных кредитами.

Источник: Московский комсомолец