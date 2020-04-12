Благотворительные организации наделят новыми полномочиями

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Соответствующий пакет документов «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» был внесен Правительством РФ в Государственную Думу.

В частности некоммерческим организациям дается возможность участвовать в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. В законопроекте указаны обстоятельства, при которых у благотворительных организаций появится такая возможность.

К примеру, получение этими организациями в порядке пожертвования или наследования ценных бумаг для пополнения целевого капитала. Или же, когда управляющая компания, осуществляет доверительное управление имуществом, которое является целевым капиталом, инвестирует средства целевого капитала в акции публичных акционерных обществ.

Кроме того, согласно внесем поправкам, благотворительные организации в момент формирования целевого капитала и для его пополнения могут объявить официальный и открытый сбор пожертвований.

Правительство России уверено, что это поможет развитию сектора целевых капиталов. Некоммерческие организации могут воспользоваться всей полнотой возможностей «массовой благотворительности», отмечено в правительственной записке поясняющей суть законодательных изменений.

«Я считаю, что предложенные поправки в федеральное законодательство, безусловно, необходимы и актуальны«, — считает депутат российского парламента от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – «Соответствующий Федеральный Закон был нами принят два года назад, но как показала практика его применения, механизмы реализации оставляли целый ряд различных юридических лазеек для злоупотреблений, а иногда и откровенного мошенничества, которое дискредитирует благотворительную и волонтёрскую деятельность столь необходимую сегодня нашему обществу. Принятый нами пакет документов, прежде всего, регламентирует такие понятия, как ящики для сбора благотворительных пожертвований, а также основные требования к их установке и использованию. Кто может их устанавливать и какова должна быть отчётность об использовании собранных средств. Думаю, не нужно объяснять насколько это важно. Закон в его обновлённом виде вступает в силу с 1 мая нынешнего года, и я уверен, что он даст новый толчок для развития благотворительности в России.»

Источник: http://gosnovosti.com/2020/04/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB/