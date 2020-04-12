Правительство предложило снижать плату за некачественные услуги ЖКХ

/Общество/

Правительством РФ в Государственную думу внесён законопроект о поправках в Жилищный кодекс РФ.

Поправки в первую очередь касаются статьи 157 и 157–2 в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований.

«Я и мои коллеги по депутатскому корпусу на личных приёмах граждан постоянно сталкиваемся с большим количеством жалоб на качество услуг предоставляемых ЖКХ«, — комментирует принятый законопроект депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – «Правительство нам предлагает законодательно закрепить целый ряд мер, изменяющих меру ответственности ЖКХ перед потребителем. До сего дня за предоставление услуг несоответствующих принятым стандартам организация должна была уплатить штраф. Данная мера оказалась малоэффективной, а в ряде случаев и вовсе приводила к повышению тарифов. Теперь основным видом ответственности за нарушение порядка предоставления услуг будет снижение их оплаты. Эти меры дают возможность повысить ответственность Управляющих компаний перед потребителем и в тоже время устанавливают действенную связь между предприятиями ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями. Особо хочу подчеркнуть – принятые нами поправки в Жилищный Кодекс создают правовую базу для более эффективного решения задач поставленных в поручениях Президента по формировании комфортной среды проживания, и выполнению национального проекта «ЖКХ и городская среда»«.

Источник: http://gosnovosti.com/2020/04/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB/