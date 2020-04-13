Установлено происхождение овощей, выброшенных на свалку под Новороссийском

Новороссийска. Горы помидоров, яблок и перца нашел местный житель. По его словам, значительная часть овощей была еще вполне пригодна для потребления.

Специалисты управления контроля городского хозяйства инициировали проверку и вместе с представителями правоохранительных органов выяснили, выброшенная продукция импортируется компанией ООО «Роял Фреш». Это компания занимается поставками овощей и фруктов в кафе, рестораны, магазины и крупные торговые сети страны. Установлено, что сама компания не выбрасывала плоды. Скорее всего это сделал кто-то из заказчиков. Например, магазин, который не смог реализовать продукцию. В руководстве «Роял Фреш» назвали такое обращение с продуктами варварским и согласились убрать выявленные свалки за свой счет.

В компании также объяснили, что в случае порчи продукты не выбрасываются, а уничтожаются на специальном полигоне. Для проведения таких работ в компании заключен договор с региональным оператором.

Подобная система утилизации просроченных продуктов является законной и признанной в большинстве цивилизованных стран мира.