Новороссийск более чем на треть выполнил работы в рамках национального проекта

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Сейчас в городе ведутся работы на 32-х объектах из 39-ти, запланированных на 2020-й год в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На семи объектах работы уже завершены: это пять улиц в черте города и по одной в ст. Натухаевская и в х. Ленинский путь. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 2,8 км. Все отремонтированные участки сданы в эксплуатацию.

Так же в Новороссийске ведутся работы в рамках проекта Росавтодора «Улица Победы» - облагораживают улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Уже приведена в порядок улица имени героя- малоземельца Василия Ботылева. До конца апреля планируется завершить работы на Жуковского, Леднева и Мира. На Сипягина ремонт дорожного полотна продлится до середины июня. Здесь сроки пришлось сдвинуть, так как параллельно на участке ведутся работы по замене теплосетей. На всех «победных» улицах приведут в порядок асфальтобетонное покрытие, заменят ливневые решетки, оборудуют тротуары, нанесут разметку и установят дорожные знаки. На все работы выделено 33 млн рублей.

При производстве работ дорожники соблюдают все санитарные нормы, трудятся в масках, пользуются дезинфицирующими средствами. Режим карантина и самоизоляции не повлияет на сроки исполнения работ, заверили подрядчики.

Новороссийск уже второй год подряд участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежегодно до 2024 года из бюджетов разных уровней на работы по нацпроекту выделяется по 550 млн рублей.

Источник: https://admnvrsk.ru/