5 тысяч вакансий открыты в Почте России

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В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. Компания готова трудоустроить более 5000 человек по всей стране.

Большую часть новых сотрудников Почта России ищет в Москве и Санкт- Петербурге на должности курьера и почтальона. Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра 8 800 200 28 84 Звонок по России бесплатный.

Источник: https://www.pochta.ru/