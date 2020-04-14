Казачка сшила тысячу медицинских масок.

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Всех детей, что занимались в структурных подразделениях казачьего Центра «Баско» (физкультурно-спортивный клуб, военно-патриотический клуб, клуб народной культуры, ансамбль, конники, казачья сотня, казачья община) пришлось распустить по домам из-за режима самоизоляции и карантина

Но сами казаки и казачки без дела не сидят. Осуществляют уход за своими лошадьми и овчарками на конюшне. Следят за соблюдением правил противопожарной безопасности и при необходимости готовы потушить очаги возгорания на близлежащих полях. Создали штаб для оказания помощи жителям. Обеспечили круглосуточную охрану центра от проникновения, для оперативного реагирования на случай аварии коммунальных сетей и сохранения имущества.

Наставник кружка рукоделия «Кудесница» клуба народной культуры, специалист по казачьей культуре, инструктор по казачьим боевым искусствам и джигитовке Кубанского казачьего центра «Баско», участница Союза казачьей молодежи Кубани Наталья Николаевна Ноздрин-Плотницкая решила на время карантина перевести свою деятельность на «военные рельсы» - работая на профессиональной швейной машинке уже изготовила 1000 медицинских масок!

Со слов Натальи Николаевны, на карантине скучать не приходится. Много ещё планов и задумок.



Источник: Кубанский казачий центр "Баско"