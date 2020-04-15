«Ростелеком» сделает в Туапсе уличное освещение «умным»

/Общество/

«Ростелеком» приступил к реализации проекта по созданию в Туапсе автоматизированной системы уличного освещения. Работы ведутся в рамках энергосервисного контракта между национальным цифровым провайдером и администрацией города и будут завершены к концу сентября.

Компания заменит существующие фонари на энергосберегающие светодиодные светильники – всего будет установлено более 3600 таких ламп. Срок их службы превышает 20 лет, и для эффективного функционирования новым устройствам требуется в несколько раз меньше энергии по сравнению с обычными уличными фонарями. В проекте специалисты «Ростелекома» планируют использовать усиленный самонесущий изолированный провод: он позволит избежать потерь электроэнергии на сетях.

«Реализация данного проекта – это продолжение большой работы по приданию Туапсе современного облика, повышению комфорта и безопасности проживания. Благодаря хорошей освещенности мы ожидаем, например, уменьшения аварийных ситуаций на автодорогах. Радует и то, что в перспективе можно будет снизить затраты на функционирование системы уличного освещения и направить сэкономленные средства на решение других важных вопросов», – отметил Максим Кривопалов, исполняющий обязанности главы города Туапсе.

Одновременно с заменой светильников «Ростелеком» установит в городе 75 шкафов управления наружным освещением, объединенных в единую систему. Благодаря этому управление освещением будет вестись дистанционно. Система сможет автоматически включать и выключать наружное освещение в соответствии с сезонным графиком, контролировать расход энергии, отслеживать незаконные подключения и оперативно оповещать диспетчерский персонал об аварийных ситуациях. Все это позволит муниципалитету существенно уменьшить расходы на электроэнергию: экономия составит более 60% бюджетных средств или 11 миллионов киловатт-часов на ближайшие 7 лет.

«Можно сказать, что с нашей помощью все больше городов в крае «умнеют». Муниципальные образования получают интеллектуальную систему, обеспечивающую улучшение уровня освещенности городских пространств, экономию энергоресурсов и безопасность. Цифровые решения, которые мы предлагаем, служат стимулом для более масштабной реконструкции городской инфраструктуры и дальнейшего внедрения инновационных технологий в развитие города и его “умных” экосистем», – отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«Ростелеком» в Краснодарском крае уже имеет значительный опыт реализации таких проектов: за последние два года уличное освещение было модернизировано в Белореченске, Лабинске, Курганинске, Кропоткине, Новороссийске и станице Староминской. Внедрение энергосберегающих светильников является одним из элементов федеральной программы «Умный город», реализуемый национальным провайдером цифровых сервисов по всей стране. Основная цель программы – использование современных технологий сбора и обработки информации для повышения эффективности управления городскими ресурсами и улучшения качества жизни людей.

Источник: https://krasnodar.rt.ru/