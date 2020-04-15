Литые козырьки и навесы над крыльцом

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Если в квартире визитной карточкой привыкли считать прихожую, то в загородном доме ею логично будет считать крыльцо и козырек над входом в дом. Именно с этого входного ансамбля начинается знакомство с домом.

Чем органичнее будет связан внешний и внутренний облик дома, тем быстрее у посетителя создастся прекрасное впечатление о коттедже в целом. Стоит ли говорить, что более респектабельного и благородного оформления крыльца и козырька дома, чем литые и кованые конструкции трудно найти.

Итак, остановим наше пристальное внимание на центральном элементе архитектуры парадного входа – на козырьке. По своей конструкции навес над крыльцом может быть представлен в виде козырька или зонта. Козырек - это небольшой по своей величине архитектурный элемент, который монтируется к стене здания при помощи крепежных цепей или кронштейнов. Козырек легок и зачастую не замысловат по своему дизайну. Зонт в отличие от козырька имеет стационарную удаленную от здания опору в виде столбов. Прикрепить зонт непосредственно к телу здания практически не представляется возможным, так как это достаточно габаритная тяжелая конструкция. Это массивное сооружением всегда являлось широким полем деятельности для дизайнеров.

И кованые козырьки, и навесы не делают цельной конструкцией, так как она получилась бы очень тяжелой и габаритной, что затруднило бы ее транспортировку и монтаж. Каркас небольшого козырька может быть литой или кованый, однако и его дополняют стальным листом или модным нынче акриловым стеклом. Навес в форме зонта собирается из отдельных литых деталей, которые впоследствии соединяются на месте установки вручную. Иногда, чугунные или бронзовые части конструкции соединяются со стальными вставками при помощи сварки.

Особую декоративно-художественную значимость представляют свесы, бордюры и столбы, на которые опирается зонт. Именно эти элементы зачастую густо украшены художественной ковкой. Особый шарм особняку придает кованый вензель или фамильный герб, установленный над козырьком. Интересен вариант украшения опорных столбов зонта коваными скульптурами.

Несмотря на то, что существует бесконечное количество материалов для создания входного ансамбля загородного дома, а именно: стекло, сталь, кирпич, дерево, поликарбонат и т. д., чугунные литые конструкции были и остаются воплощением изящества, надежности и долговечности. Никаких проблем с коррозией, изменением формы или внешнего вида – все эти преимущества обеспечит не выходящий из моды чугун. Вложить деньги, сделать один раз и на века – вот, что означает приобрести литые чугунные конструкции для оформления металличемких распашных ворот и козырька вашего дома.

Художественное литье – это не просто визитная карточка вашего дома, а особый вензель, неповторимый шик, свидетельствующий о высоком уровне благосостояния и прекрасном вкусе его хозяина!

Евгений Счастливый