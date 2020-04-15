Велогонщик Игорь Боев рассказал, как его лечили от коронавируса в ОАЭ

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Гонщик команды "Газпром-Русвело" Игорь Боев, выздоровевший от коронавируса, рассказал радио Sputnik, как протекала болезнь и каким образом было организовано лечение в Абу-Даби.

Велогонщик команды "Газпром-Русвело" Игорь Боев, выздоровевший после инфицирования коронавирусом, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он проходил лечение в течение месяца.

Сейчас велогонщик дома, в Воронеже. Как и положено всем прибывающим из-за границы, он проходит двухнедельный карантин.

Игорь Боев рассказал радио Sputnik, как протекала болезнь.

"Я лежал в госпитале в Абу-Даби. В общей сложности я провел в госпитале 32 дня. Первый отрицательный тест у меня был на 24-й день. У меня была не тяжелая форма заболевания. Только в первые дни была высокая температура и жар, больше никаких симптомов. У моих товарищей по команде вообще не было никаких симптомов, но они также провели в госпитале больше трех недель.У нас всех были индивидуальные палаты. Мы были изолированы и никуда не выходили весь месяц.После того, как у меня стабилизировалась температура, я чувствовал себя лучше, но была проблема с аппетитом. Как оказалось, это бывает у всех, кто болеет. А так, да – после того, как стабилизировалась температура, я просто сидел и ждал, когда будут отрицательные тесты, ведь по правилам могут отпустить только после двух подряд отрицательных результатов. У меня было три отрицательных подряд", – рассказал Игорь Боев.

По завершении лечения членам российской команды пришлось еще некоторое время провести в ОАЭ из-за проблем с авиасообщением.

"После того, как нас выписали из госпиталя, мы еще несколько дней провели в "пересельном пункте", так как самолеты домой уже не летали. Затем переехали в отель возле аэропорта Дубая и после вылетели домой, когда Эмираты возобновили авиасообщение с другими странами. Конечно, я думаю, что тяжелее всего пожилым людям и тем, у кого есть сложности со здоровьем. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я здоров и уже нахожусь дома. Большое спасибо, всем кто писал и поддерживал меня! Очень хочу дать совет: укрепляйте свое здоровье, занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. И, конечно же, не забывайте про меры предосторожности", – заключил Игорь Боев.

Гонщики команды "Газпром-Русвело" Игорь Боев и Дмитрий Страхов были госпитализированы с положительным тестом на коронавирус после того, как в конце февраля гонка "Тур ОАЭ" была прервана в связи с начавшейся пандемией. Был также госпитализирован механик команды Дмитрий Филипповский. Страхов и Филипповский уже тоже выздоровели и вернулись в Россию.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/