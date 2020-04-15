Горячее питание и медикаменты доставляют пожилым людям волонтеры в Абрау-Дюрсо

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По инициативе фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» совместно с администрацией сельского округа с 31 марта был организован волонтерский центр в Абрау-Дюрсо.

В него вошли 8 добровольцев от завода «Абрау-Дюрсо», «Центра туризма Абрау-Дюрсо» и местной администрации. Общественные помощники работают без выходных с 9 утра до 18 часов вечера.

Ежедневно они обзванивают пенсионеров старше 65 лет, интересуются их самочувствием и предлагают помощь. За минувшие две недели карантина пожилые жители Абрау-Дюрсо пользовались возможностью доставки им лекарств из аптек, консультировались о порядке вызова врача на дом для забора проб на коронавирус, о возможности получения онлайн-услуг и по другим житейским вопросам.

В ходе общения с людьми почтенного возраста выяснилось, что некоторые одинокие граждане нуждаются в горячем питании. Поэтому с 9 апреля Фондом «Жизнь Абрау-Дюрсо» была организована доставка обедов из заводской столовой на дом. Волонтеры в одноразовых ланч-боксах привозят пенсионерам двойные порции вкусных обедов. Все волонтеры работают в защитных масках и соблюдают санитарно-гигиенические требования при работе с населением.

Из 4,5 тысячи населения сельского округа Абрау-Дюрсо 709 человек пенсионеры старше 65 лет, 12 из них одиноко проживающие. Каждый из них находится на особом контроле и может рассчитывать на помощь добровольцев, которые организовали свой штаб в Инфоцентре «Центра туризма Абрау-Дюрсо». Телефон горячей линии волонтеров Абрау-Дюрсо: 8-989-121-2347.

Источник: https://fondabrau.ru/