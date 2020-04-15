Появился прогноз сокращения зарплат россиян

Пандемия развязала руки работодателям.

Петр Андреевич Вяземский обрисовал Россию как необъятное пространство торжествующей непредсказуемости. «У нас от мысли до мысли пять тысяч верст», — заметил поэт. В нынешних коронавирусных реалиях этот тезис звучит особенно звонко и убедительно, получая все новые подтверждения. Взять хотя бы ситуацию с заработными платами. В ближайшие полгода 27% отечественных компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала, а 25% уже сократили, следует из исследования HeadHunter.

Однако режим выживания, в который впали страна и экономика, автоматически стирает любые горизонты планирования. Как на войне, где есть только день сегодняшний. Как оговариваются авторы исследования, их доклад содержит лишь предварительные оценки: в реальности события могут развиваться по иному сценарию. В частности, стоит сделать поправки на меры поддержки работодателей со стороны государства, полный пакет еще не сформулирован или, по крайней мере, не объявлен.

Но то, что уже анонсировано, явно не вдохновляет. Прежде всего поддержка обещана малому и среднему предпринимательству (МСП), которое сталкивается с сокращением заказов и выручки из-за сжатия потребительского спроса на фоне карантинных мер. «Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. Главная задача — не допустить всплеска безработицы», — заявил президент Путин.

Но «всплеск» уже состоялся. Как бы неофициально, не открыто. Уволить человека по соглашению сторон или в связи с сокращением штата работодателю и сложно, и обременительно: как-никак придется выплатить два-три оклада. Но ведь есть другие опробованные способы, немыслимые в развитых государствах Запада. По данным аудиторской компании KPMG, четверть компаний сократили расходы на персонал: 13% отправили работников в простой (временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, согласно ст. 72.2 ТК), 10% — на больничные, а 5% — в неоплачиваемые отпуска.

Ко всему прочему, многие трудовые договоры составлены так, что около половины ежемесячной зарплаты — это фиксированный доход, а оставшееся — это переменная часть: премии, надбавки и прочее. Их легко можно прекратить выплачивать, при этом права сотрудника по закону нельзя считать нарушенными. К работодателю не придерешься. Не говоря уже о том, что в России от двух до пяти миллионов человек, занятых в секторе МСП, работают без оформления трудовых отношений или львиную долю зарплаты получают в конверте. С этими-то людьми что будет?

Да, власти демонстрируют решимость биться за каждое рабочее место. Еще 21 марта премьер Михаил Мишустин предупредил работодателей: если на фоне «шумихи вокруг коронавируса» уволите сотрудников или станете задерживать зарплаты, вами займутся трудовая инспекция, ФНС и прокуратура. Однако на отечественный бизнес это, похоже, не подействовало: сегодня ему страшны не инспекции, а ослабление рубля, кассовые разрывы и падение спроса. Посему и идет он на снижение зарплат и сокращение штата. Это как с ездой на велосипеде: пока крутишь педали (в случае с МСП — поддерживаешь производство), все нормально. Но чем меньше скорость, тем сложнее сохранить равновесие. Как только темп езды совсем замедляется, легко навернуться.