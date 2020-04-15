Экономисты предложили побороть кризис раздачей денег населению

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Властям также советуют перейти к политике количественного смягчения.

Группа российских экономистов представила свое видение того, какие меры поддержки должны принять российские власти для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть. Одно из самых радикальных предложений – раздача денег населению.

Группа российских экономистов, среди которых оказались такие эксперты, как бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, профессор ВШЭ Константин Сонин, представила свои идеи в докладе «Коронакризис-2020», подготовленном фондом «Либеральная миссия», передает РБК.

Эксперты призывают государство в разы увеличить вливания в экономику. По их расчетам, при консервативном сценарии объем поддержки нужно довести до 4-6% ВВП. В радикальном варианте власти должны потратить на помощь бизнесу и людям до 8-10% ВВП.

Участники обсуждения солидарны в том, что в нынешних непростых условиях бюджетное правило должно быть скорректировано. Это позволит замещать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к ним. Сторонники такого подхода настаивают, что в этом году нужно потратить примерно половину средств Фонда (4,5 триллиона рублей).

Более того, по мнению экономистов, только при помощи средств ФНБ справиться с кризисом невозможно, поэтому российской экономике понадобится программа количественного смягчения – эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства. The Bell поясняет, что экономисты предлагают фактически запустить «печатный станок».

Более радикальные предложения допускают использование средств ФНБ для прямой поддержки населения. В частности, Гуриев считает, что взрослым гражданам на период карантина необходимо выдавать по 20 тысяч рублей в месяц. Среди других мер поддержки профессор назвал субсидии на оплату ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. Сонин в свою очередьпредлагает выплачивать россиянам единовременное пособие, например, по 10 тысяч рублей в апреле-мае, и потом еще по 10 тысяч рублей летом и осенью.

Источник: Московский Комсомолец