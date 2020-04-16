KFC обеспечит горячими обедами волонтеров акции #МыВместе в Краснодаре и врачей в Крымске

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KFC совместно со своим партнером, компанией “АмРест”,запустили программу поддержки волонтеров акции #МыВместе в Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре, которая предусматривает более 2 000 бесплатных обедов во всех этих городах.

Каждый обед готовится непосредственно перед выдачей и включает в себя чизбургер, картошку фри и напиток. Программа пока действует до 30 апреля с возможностью продления в случае необходимости.

Каждую неделю волонтеры акции в Краснодаре будут получать более 200 обедов. Всего за время проведения акции “АмРест” приготовят более 600 обедов KFC для волонтеров города. Собранные свежеприготовленные обеды выдаются ответственным лицам в заранее определенном ресторане KFC.

KFC и “АмРест” также поддержат медицинский персонал Крымской районной больницы в городе Крымске Краснодарского края, переоборудованной под уход за больными коронавирусной инфекцией. Три раза в неделю “АмРест” будет бесплатно доставлять горячие свежеприготовленные обеды, рассчитанные на весь персонал заведения - в настоящий момент это более 100 человек. В состав обеда входят твистеры и чизбургеры. До 30 апреля KFC доставит медикам более 1 000 горячих обедов. Сроки акции также могут быть продлены с учетом ситуации по распространению коронавируса в регионе.

“Сегодня в связи с развитием ситуации по коронавирусу в стране нагрузка на волонтерские и медицинские организации возросла многократно. Сейчас волонтеры, также как и медики, задействованы во многих сферах, направленных на борьбу с последствиями распространения COVID-19 в России. Именно поэтому мы не могли остаться в стороне и организовали для них возможность своевременного горячего питания, - говорит Абдалла Хафез, генеральный директор “АмРест” в России. - Наш долг как крупного устойчивого бизнеса - поддержать тех, кто оказался на передовой борьбы с эпидемией”.<

В настоящее время сеть KFC насчитывает 26 ресторанов в Краснодаре и один ресторан быстрого обслуживания в городе Крымск. С самого начала эпидемии KFC и “АмРест” значительно усилили санитарно-гигиенические меры, включая частую дезинфекцию всех поверхностей в ресторанах, ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников, в частности, измерение температуры до выхода на смену, усиленные меры личной гигиены.

Кроме того, были приняты дополнительные меры для обеспечения потребителей свежими качественными блюдами KFC при максимальном соблюдении мер безопасности:

Заказ блюд на дом осуществляется с помощью партнерских сервисов доставки, таких как, например, Delivery Club в городе Краснодар, а также на сайте kfc.ru . Заказ через окна автораздачи – доступен в ресторанах, где предусмотрено обслуживание автомобилистов;

Заказ через чат-бот в Telegram с возможностью забрать еду из ближайшего ресторана самостоятельно, не заходя в само помещение ресторана. Чтобы сделать заказ через чат-бот, пользователю нужно указать свое местоположение, выбрать один из пяти вариантов комбо-наборов, а также время и ресторан, из которого удобнее всего забрать заказ.