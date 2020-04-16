/Общество/

"Мир без границ" и люди с сердцем.

Помощь инвалидам.

Депутаты городской Думы г.Новороссийск, члены фракции ВПП "Единая Россия" Козырев Виталий, Канакиди Илья, Кравченко Андрей, Андриевский Юрий, Антонов Андрей, Воловик Алексей, Плошник Александр и Середин Георгий стали волонтёрами и помогли общественной организации Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры и спорта среди инвалидов "Мир без границ" развёзти наборы с антисептическими средствами и цитрусовыми 300-м семьям г.Новороссийска в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Просмотров: 43 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

"Мир без границ" и люди с сердцем.

О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности

Перевод сотрудников на удаленный режим работы продолжается на Северо-Кавказской железной дороге

Почта Банк вернет 5% за покупки на почте

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за март 2020 года