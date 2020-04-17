Изменён административно-правовой режим приграничной территории

/Общество/

Приказом ФСБ России от 17 января 2020 года № 12 «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края» изменены пределы действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Абхазия и принадлежащих Российской Федерации островов Азовского моря.

Сделано это в интересах создания необходимых условий охраны государственной границы и развития туристической сферы Краснодарского края.

На приграничной территории российско-абхазской границы пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района города-курорта Сочи и уменьшена, с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная поляна». В акватории Таганрогского залива Азовского моря действие правил пограничного режима в пограничной зоне больше не будет распространяться на острова Ейская коса, Зеленый и Долгие. Для посещения островов Песчаные необходимо оформление пропуска.

Источник: https://fsb.yuga.ru/