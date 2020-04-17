/Общество/

Изменён административно-правовой режим приграничной территории

Приказом ФСБ России от 17 января 2020 года № 12 «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края» изменены пределы действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Абхазия и принадлежащих Российской Федерации островов Азовского моря.

Сделано это в интересах создания необходимых условий охраны государственной границы и развития туристической сферы Краснодарского края.

На приграничной территории российско-абхазской границы пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района города-курорта Сочи и уменьшена, с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная поляна». В акватории Таганрогского залива Азовского моря действие правил пограничного режима в пограничной зоне больше не будет распространяться на острова Ейская коса, Зеленый и Долгие. Для посещения островов Песчаные необходимо оформление пропуска.

Источник: https://fsb.yuga.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Волонтеры СКЖД взяли под опеку ветеранов-железнодорожников

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»: производственные практики студентов перенесены на более поздние сроки

Карантин на Кубани продлен до 30 апреля

В 49-ю армию ЮВО поступили новые многофункциональные комплексы управления войсками

Ракетчики ЮВО на Северном Кавказе завершили перевод ОТРК «Искандер» на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство